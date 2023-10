100 Jahre Flughafen Tempelhof: Alle Infos zur großen Feier

„100 Jahre – 100 Stunden“: Was Sie am Wochenende im ehemaligen Flughafen Tempelhof alles erleben können.

Berlin. „100 Jahre – 100 Stunden“ – so lautet der Slogan der Jubiläumsveranstaltung des Flughafens Tempelhof. Vom 6. Oktober bis 10. Oktober wird ein Programm mit Vorträgen, Lesungen, Livekonzerten, Kunstausstellungen, Kinderprogramm, Führungen und Sport im Gebäude des ehemaligen Flughafens geboten. Die meisten der Angebote sind dabei kostenfrei.

Die Eröffnungsfeier mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) findet am Freitag, den 6. Oktober am Gate 1 des Flughafens statt. Einlass ist ab 17 Uhr, die Eröffnungsfeier beginnt um 18 Uhr. Auch anwesend sein wird Petra Kahlfeldt, Senatsbaudirektorin in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen und Vorsitzende des Aufsichtsrats der Tempelhof Projekt GmbH.

„Ready for Take-Off“: In der neuen Ausstellung liegt der Fokus auf dem ersten Flughafengebäude

Anschließen an die Eröffnung durch den Bürgermeister wird die Eröffnung der neuen Ausstellung „Ready for Take-Off – 100 Jahre Flughafen Berlin-Tempelhof“ sowie ein Ausstellungsrundgang mit den Ausstellungsmachern um 19.30 Uhr. In der Ausstellung steht der erste Flughafen Tempelhof – eine der modernsten Anlagen der 1920er-Jahre – im Vordergrund, der heute weitgehend vergessen ist. Beleuchtet wird außerdem das Verhältnis zwischen Flughafen und Berliner Stadtgesellschaft.

Freuen können sich Besucherinnen und Besucher unter anderem auch auf Yoga im Flughafenrestaurant, einen Drachenbauworkshop für Kinder, einen Swing-Tanzworkshop, Karaoke und Poetry Slam. In regelmäßigen Abständen finden auch verschiedene Führungen durch das Flughafengebäude statt, diese sind jedoch kostenpflichtig.

Weitere Informationen finden Sie unter www.thf-berlin.de/100Jahre.