Nach Rassismus-Vorfall: Schüler bei Stolpersteinverlegung

Spremberg (dpa/bb). Nach einem rassistischen Vorfall im Klassenchat an einer Schule in Spremberg (Spree-Neiße) haben Schülerinnen und Schüler an der Verlegung von fünf Stolpersteinen in der Stadt teilgenommen. „Rassismus und Antisemitismus ist ein Thema in der Region, auch in Spremberg, auch an unserer Schule“, sagte der Geschichtslehrer der Berufsorientierenden Oberschule Spremberg (BOS), Steve Hübschmann der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. „Wir hatten wieder jüngst einen Vorfall, dass im Klassenchat sowas kursierte.“ Konkret wurde der Lehrer einer siebten Klasse nicht. Als Schule habe man gemeinsam mit den Eltern überlegt, wie man dem entgegenzuwirken könne. Die Verlegung der Gedenksteine sei ein guter Anlass, um der Klasse Geschichte bewusst zu machen. Die Eltern der Schüler hätten dem sofort zugestimmt, betonte er.

In einem TV-Beitrag des ARD-Magazins „Kontraste“ vom Mai hatten Schüler an einem Gymnasium in Spremberg von rechtsextremen Vorfällen im Umfeld der Schule berichtet. Im Juni hatten Unbekannte einen Brandanschlag auf eine Kirche in Spremberg verübt, an der eine Regenbogenfahne hing. Der Staatsschutz ermittelt.

Mit der Verlegung der fünf Stolpersteine durch den Künstler Gunther Demnig erinnert die Stadt im Spree-Neiße-Kreis an das Schicksal der jüdischen Mitbürger Nathan und Ellen Bernfeld, Klara und Salo Jacob und Walter Lehmann, die von den Nationalsozialisten ihrer Rechte beraubt, verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Auch in Cottbus wurden am Mittwoch neun Stolpersteine verlegt.

Schade findet der Geschichtslehrer, dass es in der 9. und 10. Klasse nur eine Stunde Geschichtsunterricht gebe. Themen wie den Ersten und Zweiten Weltkrieg, Nazi-Deutschland und DDR in insgesamt 50 Stunden in zwei Schuljahren zu unterrichten, sei zu wenig.