Hier tanzt Kai Wegner zu einem Ballermann-Hit

Berlins Regierender Bürgermeister hat beim Bürgerfest in Hamburg das Tanzbein geschwungen. Er hatte prominente Begleiter.

Berlin. So hat man Berlins Regierenden Bürgermeister noch nie gesehen! Beim Bürgerfest am Tag der Deutschen Einheit in Hamburg wagte sich Kai Wegner (CDU) auf die Tanzfläche. Im schwarzen Anzug tanzte er zum Ballermann-Hit "Helikopter 117 (mach den Hub Hub Hub)", wie auf einem Handyvideo des Journalisten Michael Bröcker auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) zu sehen ist.

Auch weitere Promi-Politiker tanzen mit

NRW-Ministerpräsident: Das ist Hendrik Wüst

Zur immer schneller gesungenen Textzeile "Der Propeller, -peller, -peller / Immer schneller, schneller, schneller" bewegte Wegner immer flotter seinen Finger über dem Kopf im Kreis. Mit ihm auf der Tanzfläche waren weitere prominente Politiker wie Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, und Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

"Wie auf der Party meines Fünfjährigen"

Das 25 Sekunden lange Video wurde bereits über 100.000 Mal angezeigt (Stand Mittwoch 13 Uhr). Auch die Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. Ein User schrieb: "Genau wie auf der Geburtstagsparty meines Fünfjährigen. Stark." Oder auch: "Werde meinen Kindern später erzählen, das war das Berghain." "Schade dass Merz nicht da war...", kommentierte ein anderer. Ein weiterer Follower schrieb mit einem Seitenhieb: "Nur Günther kennt das Lied auch wirklich .." Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein sang im Sommer den umstrittenen Partysong "Layla".

Foto: Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, sang bei der Kieler Woche den Ballermann-Hit "Layla" (Archivbild).