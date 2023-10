BVG textet bekannten Kult-Hit um – Clip hat ernsten Hintergrund

Berlin. Achtung, Ohrwurm-Alarm: Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) suchen mit einem Kultsong nach neuem Personal. Dafür wurde das bekannte Lied "Dragostea Din Tei" von der rumänischen Band O-Zone aus dem Jahr 2004 umgetextet. Es heißt nun "Bewerbt euch bei der BVG".

Die BVG veröffentlichte am Mittwoch das dazugehörige Musikvideo in den sozialen Medien. Auch im Kino wird es demnächst zu sehen sein. In dem Clip wirken 40 BVG-Mitarbeiter und drei professionelle Hauptdarsteller mit. Sie singen und tanzen und preisen mit einem Tick Selbstironie die Job-Vorzüge bei der BVG an – wie flexible Arbeitszeiten, faires Gehalt nach Tarifvertrag oder attraktive Zusatzleistungen.

"Kommt bewerbt euch bei der BVG / Ohne euch läuft nichts – außer unsere Fahrgäste / Berlin braucht euch für den Nahverkehr / Sonst kommt niemand hin und her. / Wir ham‘ Jobs bis hinter Köpenick / Bus kommt manchmal nicht, Lohn kommt immer pünktlich / Tausend Jobs und jeder passt hier rein / steig auch du jetzt bei uns ein"

BVG-Personalvorständin: "Clip verkörpert ein positives Lebensgefühl"

Jenny Zeller

Entstanden ist das neue Video in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Jung von Matt Hamburg. „Ich freue mich riesig über den neuen Clip. Er verkörpert bei allem ernsten Hintergrund ein positives Lebensgefühl und die Leidenschaft, mit der wir jeden Tag, rund um die Uhr unsere Stadt bewegen", sagte Jenny Zeller, BVG-Personalvorständin.

Is mir egal-Video

Bereits mit dem "Is mir egal"-Video feierte die BVG 2016 einen Riesenerfolg. Auf Youtube wurde der Clip bislang 14 Millionen Mal aufgerufen. Das Unternehmen hofft nun, dass auch das neue Video "Bewerbt euch bei der BVG" zum viralen Hit wird.

Neues Video komplettiert die Kampagne der BVG

Denn er hat einen ernsten Hintergrund. In Zeiten von Arbeitskräftemangel und Mobilitätswende sucht die BVG ständig nach Verstärkung in vielen Berufsfeldern, zum Beispiel Fahrer, IT-Fachkräfte, Werkstattpersonal oder Ingenieure. Dazu startete im Dezember 2022 eine BVG-Kampagne, zu der auch das neue Video zählt.

Seit Kampagnen-Start stieg die Zahl der Bewerber um rund 40 Prozent. Wie die Verkehrsbetriebe mitteilten, gab es in diesem Jahr rund 1100 Neueinstellungen. Zur Strategie zählt es auch, die eigenen Ausbildungskapazitäten um rund 40 Prozent zu erhöhen. Zugleich geht es darum, bereits eingestellte Mitarbeiter dauerhaft an das Unternehmen zu binden.

Jenny Zeller: "Es muss nicht nur eine gute Idee sein, zu uns zu kommen. Es muss auch täglich überzeugend sein, bei uns zu bleiben. Daran arbeiten wir mit aller Kraft. Arbeitsbedingungen stetig zu verbessern, gehört ebenso selbstverständlich dazu wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in einem 24/7-Betrieb weiter zu stärken und die Werte einer vielfältigen Gesellschaft zu leben."

