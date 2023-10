Wetterbericht Ist der Herbst nun da? So wird das Wetter in Berlin

Potsdam. Einen Regenschirm sollte man jetzt dabei haben: Das Wetter in Berlin und Brandenburg wird in den kommenden Tagen eher trüb – mit Regenschauern und Wind. Auch die Temperaturen klettern nicht mehr über die 20-Grad-Marke. Das liegt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) an einer Westströmung, die kühlere Luft mit sich bringt. Der Spätsommer ist vorbei, nun fühlt es sich herbstlich an.

Der Mittwoch startet in der Hauptstadt-Region wolkig und windig. Besonders im Norden kann es mitunter Windböen und Regenschauer geben. Ansonsten bleibt es meist trocken. Von Berlin bis in die Niederlausitz lässt sich auch mal länger die Sonne blicken. Zum Abend nimmt der Wind allmählich ab. Es werden Höchstwerte zwischen 18 und 20 Grad erreicht. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bewölkt und trocken. Die Temperaturen fallen auf 11 bis 9 Grad.

Am Donnerstag zieht im Tagesverlauf von Norden her Regen auf, der am späten Nachmittag den Süden Brandenburgs erreicht. Örtlich kann ein böiger Südwestwind wehen, bei Höchsttemperaturen zwischen 17 und 19 Grad. Die Nacht zum Freitag wird wechselnd bewölkt, mancherorts regnet es. Die Temperaturen liegen zwischen 12 bis 9 Grad. Am Freitag bleibt es laut DWD oft regnerisch und windig.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage des DWD im Detail

Donnerstag, 5. Oktober 2023: Am Donnerstag im Tagesverlauf von Nord nach Süd Bewölkungszunahme und Regen. In Südbrandenburg am Vormittag meist noch heiter, anschließend auch dort dichte Wolken und ab dem späten Nachmittag gebietsweise leichter Regen. Höchstwerte 17 bis 19 Grad. Mäßiger bis frischer, von Südwest auf West drehender Wind, örtlich Windböen (Bft 7). Am Abend Windabnahme. In der Nacht zum Freitag wechselnd bewölkt und örtlich Regen. Tiefstwerte 12 und 9 Grad. Schwacher, anfangs noch mäßiger Wind aus West bis Südwest.

Ein Windsack weht bei stürmischem Wetter im Wind.

Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Freitag, 6. Oktober 2023: Am Freitag überwiegend wolkig, im Norden Brandenburgs stark bewölkt. Zwischen Prignitz und Uckermark teils leichter Regen. Höchstwerte zwischen 18 und 20 Grad. Mäßiger Südwestwind mit starken Böen. In der Nacht zum Samstag stark bewölkt, vor allem im Norden leichter Regen. Tiefstwerte zwischen 13 und 10 Grad. Mäßiger Südwestwind, gegen Morgen einzelne Windböen (Bft 7).

Samstag, 7. Oktober 2023: Am Samstag viele Wolken, örtlich leichter Regen. Höchstwerte zwischen 19 und 21 Grad. Zunehmend mäßiger bis frischer Wind aus Südwest bis West. Hin und wieder Windböen (Bft 7). Stürmische Böen nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Sonntag von Norden Bewölkungsverdichtung und gebietsweise Regen. Tiefstwerte zwischen 13 und 10 Grad. Mäßiger Wind, von Südwest bis West im Verlauf auf Nordwest drehend. Dabei einzelne Windböen (Bft 7), ab der zweiten Nachthälfte Windabnahme.

Die Vorhersage des Wetterdienstes finden Sie auch auf den DWD-Seiten.