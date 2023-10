Wetter in Berlin: Warnung vor Wind- und Sturmböen

Berlin. Nachdem der Sommer in Berlin und Brandenburg verregnet war, hat der Spätsommer uns noch einmal richtig verwöhnt: Baden, Eis essen und in der Sonne liegen – das war bis Anfang Oktober möglich. Und das obwohl schon Herbstanfang war. Es fühlte sich wie ein Sommer-Comeback an. Der Wetterdienst von Meteorologe Jörg Kachelmann sprach sogar von "extremen Temperaturen für Anfang Oktober". Doch damit ist jetzt Schluss. Es wird nun herbstlicher. Das liegt an einem Tiefdruckgebiet mit einer Kaltfront, das von Dänemark ins Baltikum zieht. Mit seinem Sturmfeld beeinflusst es auch das Wetter in der Hauptstadt-Region.

Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verdichten sich die Wolken am Dienstag schnell. Zunächst bleibt es trocken bei Temperaturen zwischen 23 und 25 Grad. Am späten Nachmittag und am Abend kommt es dann zu schauerartigem Regen. Vor allem südlich von Berlin gibt es vereinzelt Gewitter.

Wetterdienst warnt vor Wind- und Sturmböen in Berlin und Brandenburg

Auch der Wind nimmt im Tagesverlauf zu. Der Deutsche Wetterdienst gab eine Warnung vor Wind- und Sturmböen aus. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h und 60 km/h auf. Ab 17 Uhr bis zum 4. Oktober um Mitternacht gilt eine Warnung vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h und 80 km/h. In dem Zusammenhang warnen die Meteorologen vor möglichen Gefahren: "Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände." Eine aktuelle Warnkarte des DWD können Sie hier einsehen.

Auch in den kommenden Tagen müssen die Berliner und Brandenburger sich auf herbstliches Wetter einstellen. Die Wolken sind nun ein ständiger Begleiter. Ab und an kann es regnen. Auch mit Windböen muss gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen nun nur noch Werte bis zu 20 Grad.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage des DWD im Detail

Foto: Wolfram Steinberg/dpa

Mittwoch, 4. Oktober 2023: Am Mittwoch wolkig, teils heiter. Im Norden geringe Schauerneigung, sonst trocken. Deutlich kühler als zuvor bei 18 bis 20 Grad. Mäßiger, teils frischer Südwest- bis Westwind, örtlich Windböen (Bft 7). Am Abend nachlassend. In der Nacht zum Donnerstag wolkig, teils gering bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Tiefstwerte 11 bis 9 Grad. Schwacher, im Norden Brandenburgs mitunter mäßiger Südwestwind.

Donnerstag, 5. Oktober 2023: Am Donnerstag zunehmend stark bewölkt und vor allem im Norden und Nordosten Brandenburgs etwas Regen. Höchstwerte zwischen 17 und 19 Grad. Mäßiger bis frischer, von Südwest auf West drehender Wind, zeitweise Windböen (Bft 7). Am Abend Windabnahme. In der Nacht zum Freitag wolkig, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 11 und 8 Grad. Zunächst noch mäßiger Westwind, anschließend schwacher Südwestwind.

Freitag, 6. Oktober 2023: Am Freitag zunächst wolkig, in der zweiten Tageshälfte von Norden Bewölkungsaufzug und leichter Regen. Höchstwerte zwischen 18 und 20 Grad. Mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Samstag bedeckt und nach Südosten abziehender leichter Regen, gegen morgen nachlassend und von Westen wenige Wolkenlücken. Tiefstwerte zwischen 13 und 10 Grad. Mäßiger Südwestwind.

Die Vorhersage des Wetterdienstes finden Sie auch auf den DWD-Seiten.