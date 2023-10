Mutter soll zweijährigen Sohn getötet haben

Eine 24 Jahre alte Mutter soll in Berlin-Gesundbrunnen ihren zweijährigen Sohn getötet haben. Der Ehemann und Vater habe das Kind und auch die Mutter am frühen Montagnachmittag leblos in der Wohnung gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Trotz eingeleiteter Reanimation sei der Junge noch vor Ort gestorben. Die Mutter kam ins Krankenhaus. Sie befinde sich außer Lebensgefahr, teilten die Behörden weiter mit. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die Frau versucht hatte, auch sich selbst umzubringen.