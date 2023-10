Beginn der Grippesaison: Ausreichend Impfstoff verfügbar

Zum Beginn der Grippesaison steht für Risikopatientinnen und -patienten in Berlin ausreichend Impfstoff zur Verfügung. Wie die Gesundheitsverwaltung am Montag mitteilte, wird die Impfung von vielen Hausärzten, aber auch in Praxen anderer Fachgruppen angeboten. „Darüber hinaus bieten auch Apotheken in ganz Berlin diese Impfungen an“, hieß es. Eine Impfung schütze vor schweren Krankheitsverläufen, sagte Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) laut Mitteilung. „Sie können damit auch eine Überlastung des Gesundheitswesens verhindern.“