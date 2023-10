Füchse Berlin siegen souverän gegen Aufsteiger Eisenach

Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga ungeschlagen und haben auch ihre siebte Partie gewonnen. Die Füchse gewannen am Sonntag gegen Aufsteiger ThSV Eisenach klar mit 37:29 (20:13). Damit sind die Hauptstädter punktgleich mit Tabellenführer MT Melsungen weiterhin Zweiter. Beste Berliner Werfer vor 9000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle waren Mathias Gidsel mit neun Toren und Lasse Andersson mit sieben Toren.