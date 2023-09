Queens of the Stone Age live: Tickets, Setlist, Vorband – alle Infos

Queens of the Stone Age kommen im November 2023 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Queens of the Stone Age um Frontmann Josh Homme (l.) live auf der Bühne.

Max-Schmeling-Halle Queens of the Stone Age live: Tickets, Vorband – alle Infos

Berlin. Im Juni 2023 brachte die Band um Frontmann Josh Homme ihr achtes Studioalbum "In Times New Roman..." heraus, nun stellen die Queens of the Stone Age ihr neues Material bei einem Konzert in Berlin vor: Am 9. November kommen die Stoner-Rock-Legenden in die Max-Schmeling-Halle in Prenzlauer Berg.

Wo werden Queens of the Stone Age auftreten?

Das Konzert findet in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Queens of the Stone Age in der Max-Schmeling-Halle gibt es noch Karten auf der Ticket-Plattform dodotickets.de – aktuell allerdings nur noch Sitzplätze der Preisklasse 1 für 64,64 Euro zzgl. Systemgebühr. Bei Portalen wie kleinanzeigen.de sind aktuell keine Tickets verfügbar.

Auch interessant: Hier sitzt jedes Riff: Queens of the Stone Age im Velodrom

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (9. November 2023) um 17.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 19 Uhr.

Gibt es eine Vorband?

Ja! In der Max-Schmeling-Halle werden Queens of the Stone Age unterstützt durch die australischen Punk-Rocker The Chats und die britische Postpunk-Band deep tan.

Lesen Sie auch: Queens of the Stone Age: Sänger Josh Homme verletzt Fotografin

Welche Songs werden Queens of the Stone Age in Berlin spielen?

Queens of the Stone Age auf der Bühne.

Foto: picture alliance / Ritzau Scanpix | Helle Arensbak

Natürlich kann die Setlist bei dem Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band um Frontmann Josh Homme bei ihrem Auftritt im September 2023 in Oklahoma City:

No One Knows Sick, Sick, Sick Smooth Sailing My God Is the Sun Emotion Sickness If I Had a Tail I Sat by the Ocean The Evil Has Landed Carnavoyeur The Way You Used to Do Into the Hollow Negative Space Better Living Through Chemistry Make It Wit Chu Little Sister

Zugabe:

In the Fade Made to Parade Go With the Flow

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatteten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Max-Schmeling-Halle finden Sie unter max-schmeling-halle.de.

Queens of the Stone Age live in der Max-Schmeling-Halle, Donnerstag, 9. November 2023, Einlass 17.30 Uhr; Konzertbeginn 19 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin