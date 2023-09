Louis Tomlinson live in Berlin: Setlist, Tickets, Vorband – alle Infos

Louis Tomlinson tritt 2023 in der Mercedes-Benz Arena in Berlin auf. Alle Infos zu Tickets und Setlist erhalten Sie hier.

Berlin. Er wurde bekannt als Sänger der Boyband One Direction, seit acht Jahren tritt er auch als Solokünstler auf: Nun kommt der britische Popstar und Songwriter Louis Tomlinson erneut nach Berlin. Die beiden Singles "Out Of My System" und "Bigger Than Me", beide aus seinem aktuellen Album "Faith in the Future", geben einen Vorgeschmack auf das, was die Fans in Berlin bei seinem Konzert erwartet: treibender Pop und gefühlige Balladen.

One Direction zählte Anfang der 2010er-Jahren zu den weltweit erfolgreichsten Boybands, 2015 war plötzlich Schluss. Seit Jahren wird über eine mögliche Reunion spekuliert, bislang wurden aber alle Erwartungen der Fans enttäuscht. Neben Tomlinson gehörten Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne und Zayn Malik zu der Casting-Band.

Die Mitglieder von One Direction im Jahr 2012 bei einem Konzert in Australien.

Foto: picture alliance / dpa | Paul Miller

Am 20. Oktober spielt Louis Tomlinson in der Mercedes-Benz Arena in Berlin-Friedrichshain.

Gibt es noch Tickets für die das Konzert von Louis Tomlinson in Berlin?

Tickets für das Konzert sind aktuell noch verfügbar. Die Preisspanne reicht von 53,75 bis 76,75 Euro. Auch bei Portalen wie kleinanzeigen.de gibt es noch Tickets.

Wo tritt Louis Tomlinson in Berlin auf?

Louis Tomlinson tritt in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auf.

Wann ist Einlass? Wann startet das Konzert?

Der Einlass startet am Donnerstag (19. Oktober 2023) um 18 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr.

Gibt es eine Vorband?

Ja! Support erhält Louis Tomlinson von der britschen Indiepop-Band The Lathums und von der irischen Rockband The Academic.

Wie sieht die Setlist von Louis Tomlinson bei seiner aktuellen Tour aus? Welche Songs spielt er?

Louis Tomlinson bei einem Live-Konzert in Italien.

Foto: picture alliance / Pacific Press | Roberto Bettacchi

Natürlich kann Louis Tomlinson bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte er im September bei einem Konzert in Griechenland im Rahmen seiner aktuellen "Faith in the Future"-Tournee:

The Greatest Kill My Mind Lucky Again Holding on to Heartache Face the Music We Made It Night Changes (One Direction) Chicago High in California Written All Over Your Face All This Time She Is Beauty We Are World Class Copy of a Copy of a Copy Walls 505 (Arctic Monkeys) Back to You Angels Fly Out of My System

Zugabe:

Saturdays Where Do Broken Hearts Go (One Direction) Silver Tongues

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Louis Tomlinson live in der Mercedes-Benz Arena, Freitag, 20. Oktober 2023, Einlass gegen 18 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.