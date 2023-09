Andrea Bocelli live in Berlin: Setlist, Tickets – alle Infos

Andrea Bocelli tritt 2023 in der Mercedes-Benz Arena in Berlin auf. Alle Infos zu Tickets und Setlist erhalten Sie hier.

Star-Tenor Andrea Bocelli bei einem Konzert seiner aktuellen "The World’s Most Beloved Tenor"-Tour.

Berlin. Ausnahmetenor Andrea Bocelli wurde gerade erst 65 Jahre alt und ist aktuell auf großer Tournee, die ihn im Oktober auch nach Berlin führt. Seine Karriere begann mit einem Abschiedslied: "Time to Say Goodbye" lautete 1996 der Titel seiner Single, die ihm zum weltweiten Durchbruch verhalf. Das Lied, von der Kritik oft als Schnulze verschmäht, spielt er natürlich auch bei seinem Konzert in Berlin, genau wie etliche Adaptionen und Interpretationen von Opern-Klassikern aus dem Hause Verdi, Puccini & Co. Aber auch gänzlich Unklassisches steht auf dem Programm, etwa ein Morricone-Medley und Bocellis Version von Louis Armstrongs "What a Wonderful World".

Als besondere Gäste treten auf: Cristina Pasaroiu (Sopranistin), Nicole Simpson Aka Red (Pop-Gast), Rusanda Panfili (Violinistin) sowie die Tänzerin Angelica Gismondo und der Tänzer Francesco Costa.

Am 19. Oktober spielt der italienische Tenor in der Mercedes-Benz Arena in Berlin-Friedrichshain.

Andrea Bocelli im italienischen Parlament bei einer Feierstunde zum 75. Jubiläum der italienischen Verfassung im September 2023.

Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | LaPresse / Roberto Monaldo

Gibt es noch Tickets für die das Konzert von Andrea Bocelli in Berlin?

Tickets für das Konzert sind aktuell nur begrenzt verfügbar, etwa in der Kategorie 1 ab 200,40 Euro oder in der Kategorie 2 für 160,40 Euro. Auch bei Portalen wie kleinanzeigen.de gibt es noch Tickets.

Wo tritt Andrea Bocelli in Berlin auf?

Andrea Bocelli tritt in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auf.

Wann ist Einlass? Wann startet das Konzert?

Der Einlass startet am Donnerstag (19. Oktober 2023) um 18 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr.

Wie sieht die Setlist von Andrea Bocelli bei seiner aktuellen Tour aus? Welche Songs spielt er?

Andrea Bocelli bei einem Konzert im Rahmen seiner aktuellen Tournee.

Foto: picture alliance / Rob Grabowski/Invision/AP

Natürlich kann Andrea Bocelli bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte er im August bei einem Konzert in Polen im Rahmen seiner aktuellen „The World’s Most Beloved Tenor“-Tournee:

Carmen Overture (Georges Bizet) La donna è mobile (Giuseppe Verdi) Di quella pira (Giuseppe Verdi) les oiseaux dans la charmille Si, fui soldato Vicino a te s'acqueta (Umberto Giordano) Czardas (Vittorio Monti) O soave fanciulla (Giacomo Puccini) Brindisi (Giuseppe Verdi) Mamma (Cesare Andrea Bixio) 'O surdato 'nnammurato (Enrico Cannio) Funiculì, funiculà (Luigi Denza) Your Love (Once Upon a Time in the West) / Main Theme (The Good, the Bad and the Ugly) (Ennio Morricone) Mattinata (Ruggero Leoncavallo) Granada (Agustín Lara) What a Wonderful World (Louis Armstrong) Vivo per lei Canto della terra Bésame mucho (Consuelo Velázquez) Andrea chenier 'O sole mio (Eduardo Di Capua) Time to Say Goodbye (Con te partirò) Nessun dorma (Giacomo Puccini)

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Andrea Bocelli live in der Mercedes-Benz Arena, Donnerstag, 19. Oktober 2023, Einlass gegen 18 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.