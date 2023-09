Gesellschaft Feier am Hindu-Tempel in der Hasenheide

Statuen der Götter auf der Baustelle des Sri Ganesha-Hindu-Tempels in der Hasenheide.

Seit mehr als zehn Jahren wird am hinduistischen Tempel in der Hasenheide in Berlin-Neukölln gearbeitet. Nun wird auch gefeiert. Die Eröffnung des Tempels ist für Ende März plant.