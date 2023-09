Rettungswagen hat Unfall beim Einsatz: Fünf Verletzte

Bei einer Einsatzfahrt ist in Berlin-Marzahn ein Rettungswagen der Feuerwehr mit zwei Autos zusammengestoßen. Drei Schwer- und zwei Leichtverletzte wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall am Samstagmittag aus noch ungeklärter Ursache auf der Kreuzung Landsberger Allee Ecke Marzahner Promenade. Unter den Verletzten waren die dreiköpfige Besatzung des Rettungswagens sowie die beiden Fahrer der anderen Wagen. Die Feuerwehr schickte vier weitere Rettungswagen zur Unfallstelle. Das Einsatzfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde mit einem Kran auf einen Transporter gehievt.