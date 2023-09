Seniorin fährt Siebenjährige in Heinersdorf an

Eine Autofahrerin hat in Berlin-Heinersdorf eine Siebenjährige angefahren und verletzt. Das Mädchen wurde von einem Notarzt behandelt und kam mit einem Hämatom am Kopf sowie Schmerzen an der Schulter ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 75 Jahre alte Autofahrerin am Freitagmittag auf der Tino-Schwierzina-Straße, als sie an einer Grundschule offensichtlich das Mädchen übersah, das an einem Fußgängerüberweg mit dem Rad die Straße überqueren wollte. Die Seniorin blieb unverletzt.