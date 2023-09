Feuerwehr findet Toten bei Brand am Tempelhofer Feld

Bei einem Brand am Tempelhofer Feld in Berlin haben Feuerwehrleute am Freitagabend einen toten Menschen gefunden. Als die Einsatzkräfte ankamen, standen mehrere Kubikmeter in Flammen, wie die Feuerwehr Berlin am Samstag mitteilte. Beim Löschen des Feuers stießen die Feuerwehrleute dann auf den Leichnam, wie es hieß. Die Feuerwehr geht davon aus, dass es sich bei der Brandstelle um die Schlafstätte eines Obdachlosen handelte. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.