Wetter Wechsel aus Sonne und Wolken am Samstag

Der Schatten einer Frau fällt auf eine Wand am Pergamonmuseum.

Ein Wechsel aus Wolken und Sonne bestimmt das Wetter am Samstag in Berlin und Brandenburg. Der Tag startet dabei gering bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 21 Grad.