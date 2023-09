September in Berlin und Brandenburg zu warm und zu trocken

Zu warm und zu trocken war es im September in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag in einer vorläufigen Bilanz mitteilte, belegte die Hauptstadt mit einer Gebietsmitteltemperatur von 18,4 Grad den Platz eins unter den Bundesländern. Der langjährige Mittelwert steht bei 14,1 Grad. Die Sonne schien an 260 Stunden, das war fast 65 Prozent über dem Mittelwert von 156 Stunden. Mit 20 Litern je Quadratmeter wich der Niederschlag rund 60 Prozent von den 46 Litern des Sollwertes nach unten ab.