Symbol für das Landleben: Erntekronen hängen bei Woidke & Co

Die schönsten Erntekronen Brandenburgs schmücken in den kommenden Monaten den Landtag, die Staatskanzlei und das Agrarministerium in Potsdam. Der Landfrauenverband überreichte am Freitag die kunstvollen Getreide-Gebinde aus Oberhavel, Potsdam-Mittelmark und Oder-Spree. Sie sind Sieger eines Erntekronen-Wettbewerbs. Die Landesregierung und der Landtag würdigen damit die Arbeit der Landwirte und Landfrauen in Brandenburg.