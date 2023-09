Aktionswoche gegen Verschwendung von Lebensmitteln beginnt

Lebensmittel liegen in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt.

Mit einer Aktionswoche unter dem Motto „Deutschland rettet Lebensmittel“ wollen das Bundeslandwirtschaftsministerium und die Bundesländer auf die Verschwendung von Nahrungsmitteln aufmerksam machen. Sie starteten die Aktion am Freitag, dem Internationalen Tag gegen Lebensmittelverschwendung. Bis 6. Oktober soll es Aktionen an verschiedenen Orten geben - etwa im Einzelhandel, in Betrieben, an Schulen und in Kitas. Es ist die vierte bundesweite Aktionswoche.