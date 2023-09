Bauern: Zähe Verwaltung bei Bauvorhaben für mehr Tierwohl

Schweine liegen in der Bucht eines Tierwohl-Schweinestalls.

Stallbauvorhaben für mehr Tierwohl werden aus Sicht des brandenburgischen Bauernverbandes von einer zähen Verwaltung ausgebremst. Genehmigungen für Umbauten von Schweineställen dauerten zu lange. Sie sollten künftig von den Behörden innerhalb eines Jahres erteilt werden, forderte der Verband am Freitag in Teltow. „Wir appellieren an die Landesregierung, die Verwaltungsprozesse für die Genehmigungsverfahren von Stallbauvorhaben mit Nachdruck und Engagement zu optimieren.“ Es fehle bislang etwa die Abstimmung der Ämter untereinander.