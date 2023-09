Bundesrat für Gesetzentwurf zum Ausbau von Bahnstrecken

Der Bundesrat will den Ausbau der Bahnstrecken in Deutschland beschleunigen. Die Länderkammer stimmte am Freitag in Berlin dafür, im Bundestag einen Gesetzentwurf der Länder Brandenburg, Berlin und Sachsen einzubringen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte: „Deutschland braucht Tempo auf der Schiene, Deutschland braucht Tempo für die Schiene.“ Die Planung und der Ausbau von Schienenverbindungen und Bahnstrecken müsse deutlich beschleunigt werden.