Arbeitslosigkeit in Brandenburg steigt im Vorjahresvergleich

Der Arbeitsmarkt in Brandenburg hat im September im Vergleich zum Vorjahr an Schwung verloren. 78.236 Menschen waren in diesem Monat arbeitslos gemeldet, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Das waren 2632 Arbeitslose weniger als im August, aber 3147 mehr als im September des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote liegt demnach bei 5,9 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr.