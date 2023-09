Madame Tussauds enthüllt neuen „Babylon-Berlin“-Bereich

Das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in Berlin hat einen neuen Bereich zur preisgekrönten Produktion „Babylon Berlin“ eröffnet. Die Hauptdarsteller Volker Bruch (Gereon Rath), Liv Lisa Fries (Charlotte Ritter) und Meret Becker (Esther Kasabian) enthüllten am Donnerstag die Wachsfiguren ihrer Seriencharaktere, wie das Unternehmen mitteilte. Das Set des Bereichs ist verschiedenen Schauplätzen der Serie nachempfunden, die in den 1920er- und 1930er-Jahren spielt.