Landtag Linksfraktion will Tesla-Untersuchungsausschuss

Brandenburgs Linksfraktionschef Sebastian Walter hält angesichts von Umwelt-Havarien und schweren Arbeitsunfällen beim US-Autohersteller Tesla in Grünheide einen Untersuchungsausschuss im Landtag für nötig. „Wir fordern vollständige Transparenz und Aufklärung über die Vorfälle, es ist Zeit für einen Untersuchungsausschuss“, sagte Walter am Donnerstag. „Es darf nicht sein, dass für Profite und Dividenden von Tesla Brandenburg seine Zukunft verkauft.“ Zunächst will die Linksfraktion Akteneinsicht bei der Task Force der Landesregierung beantragen.