Nachfolge geklärt: Stadtmission besetzt ihre Stabsstelle neu

Berlin. Staffelübergabe bei der Berliner Stadtmission: Dieter Puhl, langjähriger Leiter der Bahnhofsmission am Zoo und zuletzt Leiter der Stabsstelle christliche und gesellschaftliche Verantwortung der Berliner Stadtmission, geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird der politische Berater und Publizist Gionathan Lo Mascolo. Dieser hat zuvor für internationale Institutionen und europäische Parteien gearbeitet und sich schwerpunktmäßig mit der Verflechtung von Religion und Extremismus beschäftigt.

„Wir danken Dieter Puhl für seinen segensreichen und unermüdlichen Einsatz – und besonders auch für zehn Jahre Leitung der Bahnhofsmission am Zoo“, sagte Stadtmissions-Direktor Christian Ceconi am Donnerstag. Die Berliner Stadtmission verabschiede mit Puhl einen „umtriebigen Macher, einen Mann mit Herz, der es salonfähig gemacht hat, Gutes zu tun und darüber zu reden.“

„Ein Menschenfänger im besten Sinne und zum Besten der Stadt“

31 Jahre lang habe der Sozialarbeiter bei der Berliner Stadtmission gewirkt. Von der Wohnungsarbeit für obdachlose Männer und Frauen an der Lenaustraße in Neukölln über die Ambulante Wohnhilfe am Chamissoplatz in Kreuzberg, die Puhl mit aufbaute, über die Begleitung von Menschen im Maßregelvollzug bis zur Bahnhofsmission, an deren Adresse heute das Zentrum am Zoo neben den sozialen Angeboten auch Hintergrundwissen zum Thema Obdachlosigkeit in verschiedenen Bildungsprojekten anbietet.

Dieter Puhl, der auch Kolumnist der Berliner Morgenpost ist, habe sich in unzähligen Gesprächen mit Politikern, Unternehmern und interessierten Berlinerinnen und Berlinern zu einem kreativen Sprachrohr für die Bedürftigen dieser Stadt entwickelt, sagte Ceconi. „Jene, die wegschauen, hat er eingeladen hinzuschauen und sich zu engagieren. Da war und ist er ein Menschenfänger im besten Sinne und zum Besten der Stadt.“

Für seine Verdienste wird Puhl, bereits Träger des Bundesverdienstkreuzes, am Sonntag durch den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), mit dem Verdienstorden des Landes Berlin geehrt.