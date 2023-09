Barbara Schöneberger werkelt im Alltag auch gerne selbst

Moderatorin Barbara Schöneberger (49) ist im Alltag auch gerne mal handwerklich unterwegs. Sie mache „alles, wo mein Mann sagt: Das mache ich heute Abend. Dann mach' ich das schon am Nachmittag meistens und bin dann am Abend fertig“, sagte Schöneberger am Donnerstag bei einem Besuch eines Jugendprojekts in Berlin-Neukölln. Sie gehe dabei unkomplizierte Wege, um ihr Ziel zu erreichen - zum Beispiel, wenn ein Bild aufgehängt werden muss.