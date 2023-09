Spandauer Wasserballer verlieren Champions-League-Auftakt

Die Wasserball-Männer von Spandau 04 haben am Mittwochabend das erste Hauptrunden-Spiel in der Champions League in der nach neuem Modus gespielten Gruppen-Phase verloren. Die Berliner unterlagen am Mittwoch in Barcelona dem mit zahlreichen Weltmeistern gespickten spanischen Spitzenteam CNA Barceloneta mit 6:16 (1:4, 1:3, 0:5, 4:4). Die ersten beiden Mannschaften der Vierer-Gruppe D, zu der noch Olympique Marseille und NC Vouliagmeni (Griechenland) gehören, ziehen nach den Gruppenspielen ins Viertelfinale ein, das in zwei Vierergruppen gespielt wird.

Barcelona (dpa/bb). Die Wasserball-Männer von Spandau 04 haben am Mittwochabend das erste Hauptrunden-Spiel in der Champions League in der nach neuem Modus gespielten Gruppen-Phase verloren. Die Berliner unterlagen am Mittwoch in Barcelona dem mit zahlreichen Weltmeistern gespickten spanischen Spitzenteam CNA Barceloneta mit 6:16 (1:4, 1:3, 0:5, 4:4). Die ersten beiden Mannschaften der Vierer-Gruppe D, zu der noch Olympique Marseille und NC Vouliagmeni (Griechenland) gehören, ziehen nach den Gruppenspielen ins Viertelfinale ein, das in zwei Vierergruppen gespielt wird.

Spandau stand bei seiner Wettkampf-Premiere der Saison früh auf verlorenem Posten und lag zur Mitte des Startviertels bereits mit 0:3 zurück. Anderthalb Minuten vor Ende des ersten Abschnitts erzielte mit US-Nationalspieler Tyler Abramson ein 04-Neuzugang den ersten Treffer für die Gäste.

Spandau entwickelte offensiv wenig Druck und hatte viele Defizite in Teamchemie und Zusammenspiel. So musste Barceloneta im Spielverlauf wenig Aufwand betreiben, um den deutschen Meister, der am Samstag mit einer Auswärtspartie in Ludwigsburg in die Bundesliga-Saison startet, auf Distanz zu halten. Die Tore für die Wasserfreunde erzielten neben Abramson außerdem Marin Tomasevic (3), Denis Strelezkij und Bilal Gbadamassi.