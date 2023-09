Bähler bleibt Chef vom WSE: Abwahlantrag abgelehnt

Die Führungsspitze des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) bleibt die alte. Ein Abwahlantrag von Mitgliedskommunen gegen den Verbandsvorsteher André Bähler wurde mit zehn zu vier Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt. Das teilte eine Sprecherin am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur am Rande einer Verbandsversammlung in Hoppegarten mit. Ein Abwahlantrag für den Vize-Chef des WSE, Gerd Windisch, scheiterte den Angaben nach ebenfalls - mit zehn zu zwei Stimmen und vier Enthaltungen.