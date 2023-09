Katastrophenschutz Berlin beteiligt sich an Übung zu Cyberangriff

Berlin beteiligte sich an der bundesweiten Übung für den Fall eines Cyberangriffs. „Die Sicherheit von morgen wird heute vorbereitet. Genau deshalb üben und optimieren wir, wann auch immer es möglich ist - zuletzt im größeren Stil mit der Übung für die UEFA EURO 2024 und heute mit der länder- und ressortübergreifenden Krisenmanagementübung“, teilte Innensenatorin Iris Spranger (SDP) am Mittwoch mit. Der Startknopf für die zweitägige heiße Phase der Übung „Lükex 23“ wurde am Morgen um 9.00 Uhr beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gedrückt, wie eine Sprecherin bestätigte.