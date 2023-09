Musikkultur Rheinsberg erhält Förderung für Brandmeldeanlage

Die Parkseite von Schloss Rheinsberg spiegelt sich in dem vom Grienericksee gespeisten Wasser des Schlossgrabens.

Opernfestivals und Konzerte mit tausenden Besuchern im Jahr: Für diese und andere Veranstaltungen braucht die Musikkultur Rheinsberg gGmbH (MKR) einen modernen Brandschutz. Am Mittwoch übergab Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) für die Modernisierung der Brandmeldeanlage eine Förderung in Höhe von rund 114.000 Euro an die gemeinnützige Einrichtung im Kreis Ostprignitz-Ruppin. Die Musikkultur Rheinsberg sei eine Säule der Brandenburger Kulturlandschaft, sagte Schüle. „Sie bildet Tausende junge Musikerinnen und Musiker aus und stellt jedes Jahr ein beeindruckendes Opernfestival auf die Beine, das ein internationales Sprungbrett für junge Talente ist.“