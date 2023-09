Land darf private Krematorien nicht verbieten

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Auch Unternehmen dürfen in Berlin ein Krematorium betreiben - nicht nur das Land. Zu dieser Entscheidung kam das Verwaltungsgericht Berlin in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil. Die öffentliche Hand könne es grundsätzlich nicht verbieten, wenn private Firmen ein Krematorium bauen wollen, hieß es dort. Das Gericht berief sich dabei unter anderem auf die verfassungsrechtlich garantierte Berufsfreiheit.