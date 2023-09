Ex-Jugoslawien Thema bei Herbstsalon

Das Berliner Maxim Gorki Theater will bei der neuen Ausgabe seines Herbstsalons das ehemalige Jugoslawien in den Fokus rücken und den Blick auf andere Konflikte weiten. Mit Gastspielen, Premieren, Filmreihen und szenischen Lesungen solle bei dem Kunstfestival geschaut werden, „ob wir etwas daraus lernen und ob wir damit auch eine andere Perspektive auch auf andere Konflikte bekommen“, sagte Intendantin Shermin Langhoff am Mittwoch. Die sechste Ausgabe des Herbstsalons beginnt an diesem Donnerstag und läuft bis 10. Dezember.

Berlin (dpa/bb). Das Berliner Maxim Gorki Theater will bei der neuen Ausgabe seines Herbstsalons das ehemalige Jugoslawien in den Fokus rücken und den Blick auf andere Konflikte weiten. Mit Gastspielen, Premieren, Filmreihen und szenischen Lesungen solle bei dem Kunstfestival geschaut werden, „ob wir etwas daraus lernen und ob wir damit auch eine andere Perspektive auch auf andere Konflikte bekommen“, sagte Intendantin Shermin Langhoff am Mittwoch. Die sechste Ausgabe des Herbstsalons beginnt an diesem Donnerstag und läuft bis 10. Dezember.

Das Theater will sich in den kommenden zweieinhalb Monaten unter anderem mit den Fragen beschäftigen, wie man den Krisen in der Welt begegne und was aus den Kriegen von vor 30 Jahren im ehemaligen Jugoslawien wurde. Geplant sind auch Performances und Ausstellungen, etwa von der in Sarajevo geborenen Künstlerin und Professorin Danica Dakić.