Einige Arztpraxen aus Protest geschlossen

Einige Praxen in Brandenburg sind am Mittwoch aus Protest gegen die Rahmenbedingungen in der ambulanten Versorgung geschlossen geblieben. In verschiedenen Orten wie Neuruppin hätten Ärzte und Psychotherapeuten so ein Zeichen gegen die unzureichende Finanzierung der Praxen und ihrer Mitarbeiter setzen wollen, sagte Stefan Roßbach-Kurschat, stellvertretender Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB). Wieviel Praxen geschlossen waren, sagte er nicht.