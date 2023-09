Fischerinsel: Berlins ältestes Plumpsklo kehrt zurück

Berlin. Eine Latrine aus dem Mittelalter, die im Jahr 2016 bei archäologischen Ausgrabungen auf der Fischerinsel entdeckt wurde, ist am Mittwoch mit einem Schwerlastkran wieder dorthin verlegt worden. Sie war 2021 wegen der Arbeiten am Neubau der Wohnungsbaugesellschaft Berlin Mitte (WBM) an anderer Stelle zwischengelagert worden. Nun sind die 210 Mietwohnungen fertiggestellt und das historische Plumpsklo soll von nächstem Frühjahr an, geschützt hinter Glas, auf der Grünfläche neben dem Gebäude ausgestellt werden.

Archäologen hatten vor Beginn der Bauarbeiten den historisch bedeutsamen Standort durchsucht. Sie waren bei den Grabungen – bis zu fünf Meter tief – auf Fundamente von Gebäuden, Kellern, Hof- und Wegebefestigungen, Brunnen und die Latrine gestoßen. Die ältesten Funde auf dem Areal sollen bis in die Gründerzeit Berlins um das Jahr 1200 zurückreichen.

Forscher vermuten, die Latrine stammt aus dem 14. Jahrhundert

Das stille Örtchen lag etwa 700 Jahre verborgen unter der Erde. Forscher vermuten, dass die Latrine zu einem Haushalt im 14. Jahrhundert passen könnte. Sie ist laut Senat von hoher stadthistorischer Bedeutung, weil sie eines der ältesten Ziegelbauwerke der Stadt ist. Damals war Holz als Baustoff üblich, ein gemauertes Klo noch eine Seltenheit. Andere Plumpsklos, Anbauten zur Entsorgung, aus der Zeit hat man deshalb nicht finden können, sie sind längst zerfallen.

Die Latrine ist quadratisch mit einer Seitenlänge von 1,80 Meter, zwei Meter tief und wurde aus großformatigen Ziegelsteinen aufgeschichtet. Latrinen waren nicht nur Plumpsklos, sondern laut Fachleuten auch Abfallbehälter, die geleert und wieder befüllt wurden. In der Latrine auf der Fischerinsel sollen sich vor allem Keramik und Tierknochen befunden haben.

Historische Erzeugnisse sollen für die Öffentlichkeit erlebbar gemacht werden

Landeskonservator Christoph Rauhut, Direktor des Landesdenkmalamtes, freute sich, dass die Latrine wieder an ihren Fundort umgesetzt wurde und zugänglich gemacht wird. Dies sei „ein weiterer wichtiger Schritt, um vergangene Geschichtserzeugnisse für die Öffentlichkeit erlebbar zu machen“. Lars Dormagen, WBM-Geschäftsführer, sagte, die WBM wolle sich mit der Ausstellung dieses Fundstücks neben dem Neubau auch für den Erhalt des historischen Erbes Berlins einsetzen.

WBM-Sprecher Matthias Borowski erläuterte, die Latrine werde im Verlauf des Monats Oktober einer gründlichen Begutachtung durch Restauratoren unterzogen und danach sicher für die Wintermonate eingelagert. Ab dem Frühjahr 2024 hätten Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, sie zu besichtigen.

Der Neubau selbst, mit dem bezahlbare Wohnungen im Stadtkern geschaffen werden sollten, war umstritten: Der ursprüngliche Hochhausentwurf für einen 58 Meter hohen Bau am Mühlendamm war nach Protesten gekippt worden. Aber auch der dann entwickelte Plan hat breite Kreise enttäuscht. Jetzt orientiere sich das WBM-Gebäude, das im nächsten Jahr bezogen werden soll, in der Höhe zwar an den Bauten der Umgebung, heißt es. Ansonsten lasse es Bezüge zur stadtgeschichtlichen Bedeutung des Ortes vermissen.