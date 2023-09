Razzia gegen Rechtsextremisten im Landkreis Elbe-Elster

Im Landkreis Elbe-Elster hat die Polizei am Mittwochmorgen eine Wohnung von Mitgliedern des rechtsextremistischen Vereins „Die Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung“ durchsucht. Das teilte eine Sprecherin der Polizei in Potsdam mit. Genauere Angaben machte sie mit Verweis auf die laufenden Maßnahmen nicht. Die Durchsuchungen gegen die rechtsextremistische Vereinigung fanden am Mittwoch in insgesamt zwölf Bundesländern statt, wie das Innenministerium in Berlin mitteilte.