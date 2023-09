Ermittlungen Mann bei Streit mit Messer in Berlin-Neukölln verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Nach einem Streit zwischen mehreren Personen in Berlin-Neukölln ist ein 21-jähriger Mann mit einem Messer verletzt worden. Die Tatverdächtigen flüchteten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann erlitt bei dem Angriff Schnitt- und Stichverletzungen an Schulter, Arm und Fuß.