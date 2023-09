Personalie Bekanntgabe von Nachfolge Barenboims an Berliner Staatsoper

Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) will am Mittwoch (12.00 Uhr) die neue musikalische Leitung an der Staatsoper Unter den Linden bekannt geben. Der Posten ist vakant, seit Daniel Barenboim sich von den Verpflichtungen als Generalmusikdirektor hat entbinden lassen.