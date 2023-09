Mann mit Säbel sorgt für SEK-Einsatz in Neu-Hohenschönhausen

Ein Mann mit einem Säbel hat in Neu-Hohenschönhausen im Stadtteil Berlin Lichtenberg für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Nach Polizeiangaben hatten sich Mieter eines Wohnhauses am Dienstag gemeldet, die den Mann auf dem Treppenflur mit der Waffe entdeckten und sich von seinem auffälligen Verhalten bedroht fühlten. Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) rückten an. Polizisten überredeten den Mann schließlich zur Abgabe der Waffe und nahmen ihn in Gewahrsam. Verletzt wurde bei dem Vorfall den Angaben nach niemand. Einzelheiten zum Einsatz wurden zunächst nicht mitgeteilt. Weitere Ermittlungen laufen.