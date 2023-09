Berlin: "Erschreckende Gewaltserie" – Martin Hikel zeigt sich besorgt

Zuletzt sorgte ein Angriff auf einen Mann, der eine Gebetsmütze trug, für Entsetzen. Martin Hikel appelliert nun an die Neuköllner.

Berlin. Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) hat sich nach jüngsten Gewalttaten in Berlin besorgt gezeigt. Er sprach von einer „erschreckenden Gewaltserie“ mit Verweis auf Angriffe auf einen Hebräisch sprechenden Touristen, lesbische oder schwule Menschen und zuletzt einen Mann, der eine islamische Gebetsmütze als modisches Accessoire trug.

Dies zeige, dass freiheitliche Werte im Alltag regelmäßig angegriffen werden könnten, sagte Hikel am Dienstag der „Welt“. „Jedem Neuköllner muss klar sein, dass in einem freiheitlichen Land die individuelle Freiheit und Lebensführung der Einzelnen nicht angegriffen werden dürfen.“

Die Polizei hatte am Montag über den Vorfall mit der Gebetsmütze berichtet. Dabei war ein 34-Jähriger, ein nichtmuslimischer Deutscher, offensichtlich aus fanatisch-religiösen Gründen von zwei Angreifern krankenhausreif geschlagen worden. Anfang August hatte ein Angriff auf israelische Touristen in Kreuzberg für Aufsehen gesorgt. Dabei hatte ein 19-Jähriger der Polizei berichtet, er habe in hebräischer Sprache telefoniert, als plötzlich ein Auto angehalten habe und ihn drei Männer unvermittelt mit Schlägen und Tritten angegriffen hätten.

