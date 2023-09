Evangelische Kirche stellt Kunstwerke vor Versteigerung aus

Erst Ausstellung, dann Auktion: Die Evangelische Kirche Berlin präsentiert rund 50 Werke in der St. Matthäus-Kirche am Berliner Kulturforum vor ihrer Versteigerung. Die Ausstellung ist nach der offiziellen Eröffnung am Dienstag noch bis zur Auktion am 7. Oktober kostenlos zu sehen, wie ein Sprecher der Staatlichen Museen zu Berlin mitteilte. Die Auktion organisiert die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Das eingenommene Geld geht an Flüchtlingsprojekte.