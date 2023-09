Neun neue Stolpersteine erinnern an die Nazi-Diktatur

In Cottbus sollen neun neue Stolpersteine vor Wohnhäusern an Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Die Verlegung der Steine durch den Künstler Gunter Demnig beginnt am 4. Oktober (14.00 Uhr) vor dem Haus Sandower Hauptstraße 26. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Dort soll ein Stolperstein für den Roma Waldemar Lauenberger verlegt werden. In dem Haus wurde er als Sohn einer Schaustellerfamilie geboren. 1943 starb er im Konzentrationslager Auschwitz.

Künstler Gunter Demnig arbeitet in seiner Werkstatt an "Stolpersteinen".

Cottbus (dpa/bb). In Cottbus sollen neun neue Stolpersteine vor Wohnhäusern an Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Die Verlegung der Steine durch den Künstler Gunter Demnig beginnt am 4. Oktober (14.00 Uhr) vor dem Haus Sandower Hauptstraße 26. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Dort soll ein Stolperstein für den Roma Waldemar Lauenberger verlegt werden. In dem Haus wurde er als Sohn einer Schaustellerfamilie geboren. 1943 starb er im Konzentrationslager Auschwitz.

Anschließend werden zwei Stolpersteine für Mitglieder der Familie Rosenthal verlegt. Jenny Rosenthal wurde 1942 ins Ghetto Warschau deportiert. Ihr Bruder Hugo Rosenthal, Inhaber eines Geschäftes für Herren- und Knabenbekleidung in der Stadt, kam 1941 während seiner Inhaftierung im Zuchthaus Rawitsch ums Leben.

Vor dem Haus am Altmarkt 29 soll ein Stein an Familie Fuchs erinnern, die nur teilweise den Holocaust überlebte. Vier weitere Stolpersteine werden vor dem Haus in der Gulbener Straße 17 für Familie Rosenbaum verlegt. Teile der Familie kamen im Ghetto Warschau um, andere starben im Konzentrationslager oder kamen ins Zuchthaus.

Mit dem Projekt will der 1947 in Berlin geborene Künstler Demnig die Menschen über den früheren Nazi-Terror in ihrer unmittelbaren Umgebung stolpern lassen. Am 16. Dezember 1992 legte Demnig in Köln seinen ersten „Stolperstein“. Inzwischen liegen in Deutschland und vielen anderen Ländern 96 000 dieser kleinen, mit Metall beschlagenen Quader vor Häusern, in denen die Opfer einst wohnten. Auf den Steinen sind kleine Messingtafeln mit biografischen Angaben der Ermordeten oder Verfolgten angebracht. In Cottbus mahnen ab Oktober insgesamt 99 Stolpersteine in der Stadt gegen das Vergessen.