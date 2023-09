Unterbringung von Geflüchteten: Das ist Berlins Strategie

Berlin/Schönefeld. Angesichts steigendender Flüchtlingszahlen will der Senat die Anzahl der Unterkünfte noch einmal erhöhen. Bis zum Ende des Jahres sollen demnach mindestens 5500 Plätze entstehen, Ziel ist es insgesamt 8000 Unterkünfte bereit zu stellen. Das sagten Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) und der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Dienstag nach der Senatssitzung

„Die Lage ist ernst, wir stehen vor großen Herausforderungen, was die Unterbringung von Geflüchteten angeht“, sagte Wegner. „Sämtliche Unterkünfte sind in Berlin belegt, deshalb muss der Senat handeln.“ Auch wenn es das Ziel sei, die Flüchtlinge möglichst dezentral in kleinen Wohneinheiten unterzubringen, werde es ohne neue Großunterkünfte nicht gehen, kündigte Wegner an.

Am Flughafen Tegel könnten bis zu 2300 neue Plätze entstehen

Konkret sollen bis zum Ende des Jahres 770 zusätzliche Plätze am Flüchtlingszentrum auf dem ehemaligen Flughafen Tegel entstehen. Perspektivisch sind hier insgesamt weitere 2300 Plätze möglich, sagte Kiziltepe. In Tempelhof soll ein weiterer Hangar in Betrieb genommen werden mit 400 bis 600 Plätzen. Auf dem Karl-Bonhoeffer-Geländer sind weitere 150 bis 200 Plätze geplant, außerdem wird geprüft, die leerstehenden, aber baufälligen sogenannten Sternhäuser auf dem Gelände zu reaktivieren. Auch ein ehemaliger Baumarkt in Pankow soll mit 300 bis 400 Plätzen zu einer Flüchtlingsunterkunft umgerüstet werden.

Die Sozialsenatorin führt zudem Gespräche mit Hotel- und Hostelbetreibern. Hier sollen zusätzliche 1500 Plätze ermöglicht werden. „Ob wir die geplante Zahl von 8000 Unterkünften in diesem Jahr schaffen, ist schwer zu sagen“, sagte Kiziltepe. Nach aktuellen Bewertungen rechnet der Senat in diesem Jahr mit der Ankunft weiterer 4500 Flüchtlinge, so dass zunächst 1000 Plätze als Reserve dienen könnten. „Uns ist es bislang nicht gelungen, einen Puffer zu schaffen. Das wollen wird jetzt ändern“, sagte die Sozialsenatorin.

Mehrere neue Großunterkünfte sind in Planung

Welche Kosten dadurch auf das Land zukommen, lässt sich laut Kiziltepe noch nicht genau sagen. Zunächst müsse geklärt werden, welche begleitenden Maßnahmen zur gesundheitlichen, schulischen und Kita-Betreuung notwendig seien.

Aus Sicht des Senats geht es nicht anders: „Wir stehen unter Druck, weil die Zahlen der letzten Tage und Wochen deutlich nach oben gehen, so dass wir zu Maßnahmen greifen müssen, die wir uns alle nicht gewünscht hätten“, sagte Wegner. „Für mich ist wichtig als Regierender Bürgermeister, dass alle Menschen, die in unserer Stadt ankommen, ein Dach über dem Kopf bekommen.“

Ziel sei es, die Menschen nicht dauerhaft in Groß-Unterkünften unterzubringen. Aber wenn es keine Plätze für Geflüchtete mehr gebe, müsse der Senat handeln. „Für uns ist völlig klar, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, eine Gemeinschaftsaufgabe für den gesamten Berliner Senat ist“, so der Regierungschef. „Wir wollen das schaffen“, sagte Wegner. „Und ich bin sehr optimistisch, dass wir das gemeinsam schaffen werden.“ Dazu ist der Senat derzeit mit den Bezirken im Gespräch, um weitere modulare Unterkünfte zu erreichten.

In Tegel und Tempelhof sollen neue Willkommensklassen eingerichtet werden

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hat dazu ein Konzept zur Ausweitung der Willkommensklassen vorgelegt, um schulpflichtige Kinder nicht zu lange auf den Unterricht warten zu lassen. Auf dem Tempelhofer Feld ist aus Sicht der Bildungssenatorin der Bau von Leichtbauhallen notwendig. „Die umliegenden Bezirke haben bereits im Frühling 2023 dargelegt, dass die Kapazitäten an den bestehenden Schulen ausgeschöpft sind“, sagte Günther-Wünsch. Um die geregelte Beschulung perspektivisch sicherzustellen, könnten demnach so bis zu 13 Willkommensklassen auf dem Tempelhofer Feld eingerichtet werden.

Am Saatwinkler Damm in Tegel könnten weitere 22 Willkommensklassen eingerichtet werden. Hier hat der Bezirk nach den Angaben der Bildungsverwaltung eine Gewerbeimmobilie für die notwendige Auslagerung der Anna-Lindh-Schule angemietet. Aktuell sind vier Geschosse in Nutzung und zwei weitere befinden sich in Ausbau. „Nach Fertigstellung der Umbauarbeiten könnten mindestens zwei Etagen mit jeweils 11 Unterrichtsräumen kurzfristig für bis zu 22 Willkommensklassen zur Verfügung stehen“, sagte Günther-Wünsch. Nach dem Auszug der Anna-Lindh-Schule entstünde weiterer Platz für zusätzliche Klassen.

10.000 Menschen baten in diesem Jahr in Berlin um Asyl

Vergangene Woche hatte das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten Alarm geschlagen, weil alle Unterkünfte voll besetzt seien. Insgesamt 32.000 Flüchtlinge sind derzeit in Sammelunterkünften untergebracht, allein 10.000 Menschen ersuchten in den ersten acht Monaten dieses Jahres in Berlin um Asyl.