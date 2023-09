Geänderte Bauordnung soll Wohnungsbau erleichtern

Baukräne ragen in den Himmel in der Berliner Innenstadt.

Mit einer Änderung der Bauordnung soll der dringend benötigte Bau neuer und bezahlbarer Wohnungen in Berlin vereinfacht werden. Der Änderungsentwurf der zuständigen Senatsverwaltung sehe unter anderem weniger strenge Regeln für das Baumaterial bei Gebäuden in Holzbauweise vor, wie der Senat am Dienstag mitteilte. Auch für Dachausbauten und für die Aufstockung bestehender Gebäude sollen die Vorschriften vereinfacht werden. Für Solaranlagen sieht der Entwurf geringere Abstände zu Brandwänden vor.