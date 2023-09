Potentielle Ausschreibung für Antisemitismusbeauftragten

Die geplante Stelle eines oder einer Antisemitismusbeauftragten in Brandenburg sollte nach Ansicht von Linken und Freien Wählern im Landtag mit Ausschreibung bestimmt werden. „Ein Konsens unter demokratischen Fraktionen und mit den jüdischen Gemeinden muss das Ziel sein“, sagte Linksfraktionschef Sebastian Walter am Dienstag in Potsdam. Damit gebe es mehr Transparenz und die jüdischen Gemeinden würden beteiligt statt nur angehört. BVB/Freie-Wähler-Fraktionschef Péter Vida sagte, die Stelle dürfe nicht nach Parteibuch besetzt werden. Seine Fraktion habe sich bereits für eine Ausschreibung ausgesprochen.