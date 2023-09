Chialo: erstes Angebot für Kaufpreis von Quartier 207

Das Quartier 207 an der Friedrichstraße eignet sich aus Sicht von Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) ideal als künftiger Standort für die Berliner Zentral- und Landesbibliothek (ZLB). Die Kosten für den Kauf des Gebäudes und den Einzug der Bibliothek beliefen sich demnach einem ersten Angebot zufolge auf rund 589 Millionen Euro, sagte Chialo am Montag im Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. In dieser Höhe habe der Gebäudeeigentümer, die US-Firma Tishman Speyer, ein erstes Kaufpreisangebot unterbreitet. Es setze sich aus dem Grundstückswert, dem Gebäudewert und der Finanzierung zusammen.

Passanten gehen am Quartier 207 an der Friedrichstraße vorbei.

„Ich betone, dass in diesem Angebot auch die Kosten für die bauliche Herrichtung zur Umnutzung des Hauses als ZLB bereits enthalten sind“, sagte der Kultursenator. Es sei ein erstes Angebot, das noch „komplett unverhandelt“ sei. Die Kaufpreisermittlung des Angebotes beruhe auf der Annahme eines Verkaufs.

Für die Zentral- und Landesbibliothek wird seit Jahren ein neuer Standort gesucht. Die beiden Standorte am Blücherplatz und in der Breiten Straße sind zu klein geworden und haben zudem dringenden Sanierungsbedarf. Chialos Ansicht nach ist das Quartier 207 an der Friedrichstraße, in dem unter anderem das Kaufhaus Galeries Lafayette untergebracht ist, am besten geeignet. Der Mietvertrag für die französische Kaufhauskette endet dem Eigentümer zufolge Ende 2024.