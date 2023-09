Feiertag 3. Oktober: Warum Chöre in ganz Deutschland singen

An 250 Orten

An 250 Orten Warum am 3. Oktober Chöre in ganz Deutschland singen

Berlin. 3. Oktober 2023, Punkt 19 Uhr: An über 250 verschiedenen Orten in Deutschland wird zum Tag der Deutschen Einheit gesungen. Zehn Lieder, unter anderem „Hévenu Shalom Aléchem“, „Oh happy day“, „Großer Gott, wir loben Dich“, „Mensch“ von Herbert Grönemeyer, „We Shall overcome“ oder „An Tagen wie diesen“, werden quer durch die Nation erklingen.

Bereits zum vierten Mal organisiert die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ das gemeinsame, landesweite Singen. „Deutschland singt und feiert gemeinsam, vom kleinen Dorf in der Uckermark bis in die großen Städte wie Hamburg“, sagt der Vorstandsvorsitzende Bernd Oettinghaus. Es sei wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger selbst zusammenkommen, um die Feier des Nationalfeiertags zu feiern und nicht „nur die Politiker Reden schwingen“, so Oettinghaus weiter.

Von Volkslied bis zum Popsong

„Singen ist ein geniales Heilmittel, denn Singen führt Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen und politischen und kulturellen Perspektiven fröhlich zusammen“, sagt Oettinghaus. „Und wir sind keine homogene Gruppe, deshalb singen wir auch in unterschiedlichen Sprachen.“ Neben Deutsch und Englisch würden auch Lieder in Hebräisch und Türkisch gesungen. „Wir wollen zeigen, dass wir zusammenleben können, und zwar mit allen Kulturen und Nationen.“

Bei der Auswahl der Lieder sei außerdem darauf geachtet worden, dass sie allgemein bekannt seien und aus verschiedenen Genres und Zeiten kämen – „von Volkslied bis Popsong ist alles dabei“, erklärt der Vorstandsvorsitzende. Und: „Der Tag der Einheit wäre nicht feierbar ohne die Friedliche Revolution“, so Oettinghaus. Als Referenz würde das Singen bewusst bei Kerzenschein stattfinden.

Chöre können sich noch anmelden

In Hamburg, wo dieses Jahr offiziell das zentrale Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit unter dem Motto „Horizonte öffnen“ gefeiert wird, findet von 18.30 bis 20 Uhr das Programm von „Deutschland singt und klingt statt“. Unter anderem werden Rolf Zuckowski und der Elbkinderland-Chor auf der schwimmenden Bühne des NDR in der Binnenalster auftreten. Das Offene Singen in Hamburg wird live auf Youtube übertragen, sodass die Menschen von zuhause aus mitsingen können.

Noch immer können sich Chöre online unter 3oktober.org anmelden und bekommen dann einen weiterführenden Link zu den Liederheften.