Alba Berlin hofft weiterhin auf Eriksson-Comeback

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hofft weiterhin auf ein Comeback von Marcus Eriksson. Dabei hat der schwedische Flügelspieler über anderthalb Jahre verletzungsbedingt kein Spiel mehr bestreiten können. „Ich hoffe sehr und wünsche es ihm, dass er noch einmal zurückkommen kann. Diese Chance wollten wir ihm geben“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda am Montag.

Berlin (dpa/bb). Basketball-Bundesligist Alba Berlin hofft weiterhin auf ein Comeback von Marcus Eriksson. Dabei hat der schwedische Flügelspieler über anderthalb Jahre verletzungsbedingt kein Spiel mehr bestreiten können. „Ich hoffe sehr und wünsche es ihm, dass er noch einmal zurückkommen kann. Diese Chance wollten wir ihm geben“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda am Montag.

Lange plagten den Dreier-Spezialisten Fußprobleme, die ihn immer wieder zurückwarfen. Doch Ende der letzten Saison besserte es sich. „Ich war am Ende der Saison dicht vor einem Comeback und dann hatte ich wieder Pech“, sagte Eriksson. Denn dann traf ihn eine Knieverletzung und er musste operiert werden.

Den Optimismus hat er dennoch nicht verloren. „Ich bin froh, dass ich es weiterhin hier probieren darf. Es ist noch zu früh, um aufzugeben“, sagte er. Der 29-Jährige hofft weiter auf ein Ende seiner Leidenszeit. Druck will er sich aber nicht machen. „Du lernst viel über dich selbst in solch schwierigen Zeiten. Ich habe sehr gelitten. Davor bedeutete Basketball alles für mich, jetzt kann ich mich auch an anderen Dingen erfreuen“, berichtete er.

Eigentlich war sein Vertrag im Sommer ausgelaufen. Doch Eriksson wollte bleiben, beschäftigte sich nicht mit anderen Clubs. „Wir haben ihm deshalb einen Vertrag für ein Jahr gegeben“, berichtete Ojeda. „Es ist eine Win-Win-Situation“, so der Spanier weiter. Denn die Wurfkünste des Schweden könnte Alba gut gebrauchen.