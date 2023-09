Brandenburg: Apotheken könnten Mittwoch zeitweise schließen

In Brandenburg könnten Apotheken am Mittwoch (27. September) wegen eines Protests gegen die Gesundheitspolitik im Bund geschlossen sein. In der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr sicherten die Notdienstapotheken die Akutversorgung mit Arzneimitteln und stünden für Notfälle zur Verfügung, teilte der Apothekerverband am Montag mit.

Potsdam (dpa/bb). In Brandenburg könnten Apotheken am Mittwoch (27. September) wegen eines Protests gegen die Gesundheitspolitik im Bund geschlossen sein. In der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr sicherten die Notdienstapotheken die Akutversorgung mit Arzneimitteln und stünden für Notfälle zur Verfügung, teilte der Apothekerverband am Montag mit.

Der Verband rief die Apotheken dazu auf, in dieser Zeit zuzumachen, weil dann eine Rede von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beim Deutschen Apothekertag in Düsseldorf erwartet werde. Die Apotheken sollten Gelegenheit bekommen, die Rede online zu verfolgen. Der Landesvorsitzende Olaf Behrendt forderte für die Apotheken in Brandenburg ein höheres Honorar. Er kritisierte auch, dass Lieferengpässe immer umfangreicher würden.