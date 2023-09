Senioren besonders im Visier von Taschendieben: Kampagne

Berlin (dpa/bb). Mit Warnungen vor Taschendieben und deren Tricks will die Berliner Polizei in dieser Woche besonders ältere Menschen aufmerksam machen und schützen. Vor rund 70 Einkaufszentren und Supermärkten will die Polizei vor allem Senioren aufklären und Tipps geben, wie man diese Diebstähle verhindern kann. Dazu gehört Senioren dafür zu sensibilisieren, ihre Wertsachen während des Einkaufs nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Taschendiebe nutzen es oft aus, dass alte Menschen in ihrer Wahrnehmung nicht mehr so fit sind wie jüngere.

Dazu veröffentlichte die Polizei auch ein Video aus einer Überwachungskamera in einem Supermarkt. Zu sehen ist, wie eine ältere Frau einkauft, ihre Handtasche hängt am direkt neben ihr stehenden Einkaufswagen. Jemand fragt sie von der Seite etwas und lenkt sie so ab, zugleich holt ein anderer Mann ihr Portemonnaie aus der Handtasche.